Botafogo-PB x Náutico ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (19), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-PB e Náutico se enfrentam nesta segunda-feira (19), a partir das 20h (de Brasília), no Almeidão, em João Pessoa, pela nona rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view, e do DAZN, no streaming.

Embalado com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos disputados, o Náutico, com 14 pontos, busca se manter nas primeiras posições da Série C, enquanto o Botafogo-PB, com 13, acumula dois empates e uma derrota nos últimos três jogos.

Há um grande equilíbrio entre as equipes. Em 23 jogos disputados, foram nove vitórias do Náutico, contra oito do Botafogo-PB, além de seis empates. No último confronto válido pelas quartas de final do Nordestão 2022, o Náutico venceu nos pênaltis por 4 a 3.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Mota; Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos e Zé Mario; Natan Costa, Wesley Dias, Netinho e Mateus Anderson; Jailson e Tiago Reis. Técnico: Felipe Surian.

Náutico: Vagner, Denilson, Wesley Junio e Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza e Diego Matos; Gabriel Santiago, Jael e Paul Villero. Técnico: Fernando Marchiori.

Desfalques

Botafogo-PB

Sem desfalques confirmados.

Náutico

Danilo Cardoso, expulso contra o Confiança, cumprirá suspensão.

Quando é?