Botafogo x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela 19ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo recebe o Internacional na noite deste sábado (12), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partir das 21h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Líder isolado com 44 pontos, o Botafogo não perde há nove partidas no campeonato e busca um novo triunfo para tentar ampliar ainda mais a sua vantagem diante dos rivais. O Alvinegro, entretanto, segue sem poder contar com Tiquinho Soares, Patrick de Paulo, Gabriel Pires e Rafael, todos lesionados. O Fogão vem de classificação às quartas de final da Sul-Americana, no meio da semana.

Do outro lado, o Internacional não vence há seis jogos e, com isso, estacionou na 12ª posição, com 24 pontos. O Colorado, que garantiu a sua vaga nas quartas da Libertadores após eliminar o River Plate nos pênaltis, perdeu Campanharo por lesão.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 67 vezes, com 20 vitórias do Botafogo, 27 do Inter, além de 20 empates.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito, Di Plácido, Philipe Sampaio, Cuesta, Marçal, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Lucas Fernandes, Júnior Santos, Janderson e Victor Sá.

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Aránguiz, Gabriel, Maurício, Alan Patrick; Wanderson e Valencia.

Desfalques

Botafogo

Tiquinho Soares, Patrick de Paulo, Gabriel Pires e Rafael estão no departamento médico.

Internacional

Campanharo, Lucas Ramos e Rodrigo Moledo estão no departamento médico.

Quando é?