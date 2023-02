Botafogo x Bangu ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam neste sábado (11), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar na internet

Botafogo e Nova Iguaçu se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Luso-Brasileiro, pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida terá transmissão ao vivo dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro.

Embalado com a goleada aplicada sobre o Boavista por 4 a 0, o Botafogo busca seguir com a sequência invicta. Até agora, soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, e aparece na vice-liderança com 13 pontos, um a menos que o rival Flamengo.

Do outro lado, o Bangu, na quinta posição, com 12 pontos, vem de empate sem gols com o Audax-Rio, e vitória sobre o Madureira por 1 a 0.

Em 224 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo registra uma ampla vantagem. Foram 124 vitórias do Alvinegro, contra 37 do Bangu, além de 63 empates. No último encontro, válido pelo Cariocão 2022, o Bota venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação provável do Botafogo: Lucas Perri, Rafael, Adryelson, Víctor Cuesta, Marçal, Tchê Tchê, Marlon Freitas (Patrick de Paula), Gabriel Pires (JP Galvão), Luas Piazon (Gustavo Sauer), Victor Sá (Luis Henrique), Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Escalação provável do Bangu: Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Adryan, Patrick, Gabriel Feliciano, Adsson, Renatinho, Edinho, Samuel, Luis Felipe, Marcos Calazans. Técnico: Felipe Loureiro.

Desfalques

Botafogo

Gatito Fernández, Joel Carli, Eduardo e Lucas Fernandes seguem como desfalques.

Bangu

Não há desfalques confirmados.

