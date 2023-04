Botafogo x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Niterói, o Botafogo recebe o América-MG na tarde desta quarta-feira (5), às 15h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Após vencer o jogo passado, o BOtafogo subiu para a sexta posição do grupo A, com 7 pontos. Já o América-MG também ganhou na rodada anterior e é o terceiro colocado, com 9 pontos.

Prováveis escalações

Botafogo: Heitor, Lucas, Kawan, Kauê, Antonio Villa, Rafael Lobato, Pedro, Ryan, Sapata, Vinicius Serafim e Felipe.

América-MG: Carlos, Paulo, Yago, Rodrigo Varanda, Renato, Jonathan Alexcander, Breno Lemos, Samuel Alves, Jurandir, Heitor e Julio.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?