Bosz é duramente criticado por ex-jogadores do PSV

Os irmãos Robin e Jason van Duiven abriram o jogo com o Sportnieuws.nl sobre sua passagem pelo PSV. Os atacantes nunca tiveram a sensação, em Eindhoven, de que Peter Bosz lhes daria uma chance justa: “Não senti nenhuma confiança.”

Robin van Duiven marcou 14 gols em 22 partidas na Keuken Kampioen Divisie. Apesar disso, no inverno passado, ele se transferiu para o Lommel SK, da Bélgica. “No PSV, eu pude me desenvolver muito bem. Só que nunca tive a chance de jogar no time principal, e isso me incomoda”, reconhece o atacante de apenas 20 anos.

“Não sentia a menor confiança de que teria uma chance após o recesso de inverno. Quando surgiu a proposta do Lommel, pensei: posso jogar com meu irmão e partir para a Espanha com um bom histórico. Talvez, de outra forma, eu tivesse me arrependido pelo resto da vida”, afirma o sincero atacante, que já atuou pelo PSV.

Jason van Duiven decidiu, já em 2024, trocar o Jong PSV, onde era artilheiro, pelo Lommel SK. “Mas eu sentia muita confiança por parte de Ruud van Nistelrooij. Se ele tivesse ficado mais tempo, tenho certeza de que teria feito minha estreia pelo PSV. Pessoalmente, ainda acho muito estranho que nenhum de nós dois tenha tido uma chance, mesmo tendo marcado quinze gols como atacantes.”

“O que mais um jovem atacante precisa fazer além de marcar tantos gols nas categorias de base? Acho um escândalo que você não possa estrear quando marca tantos gols”, diz ele, dirigindo-se diretamente a Bosz. “Se você mostrasse isso no Jong Ajax, estaria no time titular. Um atacante que marca gols com tanta facilidade deve sempre receber uma chance no time principal.”

Na opinião de Jason van Duiven, Bosz está lidando de forma totalmente errada com a posição de atacante no PSV. “No PSV, quatro atacantes ficaram lesionados nesta temporada e, então, você coloca um camisa dez na ponta de ataque… Eu realmente não entendo isso.” O jovem atacante se refere à constante escalação de Guus Til, o que, aliás, deu certo para Bosz e para o time de Eindhoven.

Robin van Duiven está chateado principalmente porque Bosz nunca foi claro sobre suas chances no campeão nacional. “Tive apenas uma breve conversa durante a pré-temporada, sobre meu desempenho naquele período. Nunca conversamos sobre minhas chances no time principal. O PSV sempre terá um lugar no meu coração, mas a situação é dolorosa.”