Borussia Dortmund x Sporting Lisboa: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será nesta terça-feira (28), pela segunda rodada do grupo C da Champions League; veja acompanhar ao vivo na internet

O Borussia Dortmund recebe o Sporting nessa terça (28), às 16h00 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C da Liga dos Campeões da UEFA. O duelo será transmitido pelo sistema de streaming do HBO Max, pela internet. Na Goal , você pode acompanhar aos lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmuund x Sporting Lisboa DATA Terça-feira, 28 de setembro de 2021 LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, Alemanha HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Dortmund, de Haaland, tem potencial para avançar na Champions pelo Grupo C / Foto: Getty Images

O HBO Max, plataforma de streaming, vai transmitir o duelo desta terça-feira (28). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de uma derrota infeliz na última edição da Champions League, o Borussia tenta se recolocar ao topo, entre os maiores clubes da Europa.

Ao lado de Dortmund, está uma das maiores promessas do futebol: Erling Haaland, que, com apenas 21 anos, marcou 21 gols em 17 jogos pela Liga dos Campeões! Sem Sancho e com Bellingham, o jogo será uma prova de fogo para um novo início ao Sporting, que foi derrotado pelo Ajax em seu primeiro duelo na competição.

O atual campeão português tem tido bons resultados, mas terá um grande desafio nesta terça-feira.

Provável escalação do Borussia: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels e Guerreiro; Bellingham, Witsel, Dahoud, Reus e Malen; Haaland.

Provável escalação do Sporting: Adán; Feddal, Inacio, Reis; Esgaio (Pedro Porro), Palhinha, Nunes (Matheus Luiz), Vinagre; Cabral, Paulinho, Santos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA B. Dortmund 4 x 2 Union Berlin Campeonato Alemão 19 de setembro de 2021 B. Monchengladbach 1 x 0 B. Dortmund Campeonato Alemão 25 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO B. Dortmund x Sporting Lisboa Liga dos Campeões da UEFA 28 de setembro de 2021 16h00 (de Brasília) B. Dortmund x Augsburg Campeonato Alemão 02 de outubro de 2021 10h30 (de Brasília)

SPORTING

JOGO CAMPEONATO DATA Estoril 0 x 1 Sporting Campeonato Português 19 de setembro de 2021 Sporting 1 x 0 Marítimo Campeonato Português 24 de setembro de 2021

Próximas partidas