Borja no Palmeiras; quanto custou e quantos gols ele fez em quase 3 anos?

Atacante, sondado por clubes do exterior, deve permanecer no clube após recentes atuações

Miguel Borja deve permanecer no . O atacante, que custou US$ 10,5 milhões (aproximadamente R$ 34 milhões) aos cofres do em fevereiro de 2017, teria recebido sodagens de times do exterior, mas suas recentes atuações pelo clube, principalmente na Libertadores, pesam para sua continuidade no Verdão.

Em 103 partidas pelo Palmeiras, o colombiano marcou 35 gols - o que gerou dúvidas em torcedores se o investimento feito pelo atacante teria valido a pena.

O melhor momento do atacante pelo Verdão foi em 2018, quando balançou as redes 20 vezes e terminou o ano como artilheiro do e da . Além disso, o colombiano já faz parte da lista dos dez maiores artilheiros estrangeiros da história do clube.

(Foto: JOAQUIM SARMIENTO/AFP/Getty)

Na atual temporada, Borja esteve em campo em 16 partidas pelo Verdão e marcou cinco gols, sendo três pelo e dois pela Copa Libertadores.

Desta forma, o Palmeiras deve negociar com o , ex-clube de Borja, um modo para pagar oos US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 12 milhões) caso realmente não venda o jogador até este domingo (18).