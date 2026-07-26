Bomba do mercado: a chegada de Diomande significa a saída de Vinícius

O jornalista espanhol Tomás Roncero elogiou os movimentos excepcionais do Real Madrid no atual mercado de transferências de verão, garantindo que a contratação do jovem extremo marfinense Yan Diomandé representa um reforço de qualidade que pode ser o prelúdio para a saída do craque brasileiro Vinícius Júnior, ao mesmo tempo que considerou que a contratação de Rodri, do Manchester City, seria a verdadeira "consagração" dos esforços do clube merengue.

Na sua análise aos movimentos do Real Madrid no célebre programa de rádio "El Larguero", Roncero afirmou que o clube merengue, que reforçou o plantel com as contratações de José Mourinho, Konaté, Dumfries, Bernardo Silva e Cucurella, continua a promover mudanças profundas na preparação para a próxima temporada, salientando que Diomandé, de 19 anos, possui um potencial enorme que ficou bem evidente no último Mundial.

Diomandé, alternativa a Olise e sucessor de Vinícius

Roncero declarou: "Durante o Mundial, Diomandé pareceu-me um jogador interessante, com um potencial enorme, e pode ser o sucessor de Vinícius. Isto mostra que o Real Madrid desistiu de Michael Olise e que Diomandé é o seu plano alternativo."

E acrescentou, com um tom preocupado: "Sou um dos maiores admiradores de Vinícius e espero que fique, mesmo que Diomandé chegue, mas não sou ingénuo; acredito que a chegada do marfinense pode significar a saída do brasileiro", numa alusão à possibilidade de Vinícius se transferir para o Arsenal, que manifestou um grande interesse nele.

O sigilo dos negócios, a arma do Real

O jornalista elogiou o sigilo total com que o Real Madrid trata os seus negócios, afirmando: "Agrada-me que o Real Madrid feche negócios que não são revelados à imprensa. Por exemplo, ninguém sabia do negócio de Cucurella, e acredito que, se tivesse sido divulgado, o Chelsea teria pedido um valor mais alto, e, no final, o clube teria saído a perder."

Rodri, o negócio de sonho pouco provável

Apesar de elogiar os negócios já concretizados, Roncero garantiu que o Real Madrid ainda carece do "toque final" que faria deste mercado o melhor em anos, ou seja, a contratação de Rodri, do Manchester City, afirmando: "Acredito que é um negócio excepcional que reflete a aceitação do fracasso do ano passado, uma vez que nenhum dos quatro jogadores contratados no verão passado participou no Mundial, o que significa que cometeram um erro."

E acrescentou, com entusiasmo: "Rodri é um negócio que agradou enormemente aos adeptos, por todos os critérios: foi o melhor jogador do Mundial, será o próximo vencedor da Bola de Ouro, é um espanhol de Madrid que anseia por juntar-se ao Real Madrid e resta-lhe apenas um ano de contrato. Se Rodri chegar, o clube pode ganhar tudo. Aposto que, se fosse apresentado no Bernabéu, o estádio estaria repleto de adeptos."

3 candidatos à saída

Quanto às saídas possíveis, Roncero previu a saída de pelo menos 3 jogadores, afirmando: "Mastantuono não tem lugar aqui e deve ser emprestado. Se algum clube da Premier League oferecer 60 ou 70 milhões, venderia Camavinga. Acredito que Mastantuono e Camavinga, além de Gonzalo ou Endrick, vão sair."

E concluiu, com um tom emotivo: "Tenho sentimentos especiais por Gonzalo e quero que fique no Real Madrid, mas compreendo a sua necessidade de jogar regularmente."