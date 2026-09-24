O inglês Anthony Gordon, jogador do Barcelona, entrou na polêmica em torno do prêmio Bola de Ouro, marcado para ser entregue no próximo dia 26 de outubro pela revista francesa "France Football".

Gordon joga com Harry Kane na seleção inglesa e também se tornou companheiro do internacional espanhol Lamine Yamal nas fileiras do Barcelona, após sua transferência vindo do Newcastle durante a última janela de transferências do verão.

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E antes do confronto da Inglaterra com a visitante Espanha, previsto para o próximo sábado no tradicional estádio de Wembley, pela rodada de abertura da Liga das Nações da Europa, Gordon disse, em resposta a uma pergunta sobre sua escolha entre Kane e Yamal para vencer a Bola de Ouro: "Para mim, o prêmio deve ficar com um dos dois, considerando o que conquistaram".

E continuou, em declarações reproduzidas pela rede "talksport": "O que o Lamine conquistou nessa idade tão jovem, e o tipo de jogador em que se tornou, é impressionante! Ele está em outro nível completamente no momento".

E acrescentou Gordon: "Um jogador de 19 anos fazer o que o Lamine faz é uma loucura. Mas se estamos falando da temporada passada, o H 'Kane' tem um argumento tão forte quanto qualquer outro, porque sua temporada foi histórica. O número de gols que marcou, e as coisas que nos entregou durante a Copa do Mundo. Cada um deles tem razões muito fortes. Por isso, desejo toda a sorte aos dois".

Yamal havia insinuado que merecia o prestigiado prêmio, enquanto Kane recusou se colocar em um patamar acima dos demais candidatos, deixando a decisão para os votantes.











