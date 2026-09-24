Bola de Ouro para Kane ou Yamal? Gordon responde

O inglês Anthony Gordon, jogador do Barcelona, entrou na polêmica em torno do prêmio da Bola de Ouro, que será entregue no próximo dia 26 de outubro pela revista francesa "France Football".

Gordon joga ao lado de Harry Kane na seleção inglesa e também se tornou companheiro do internacional espanhol Lamine Yamal nas fileiras do Barcelona, após sua transferência vindo do Newcastle durante a última janela de transferências de verão.

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E antes do confronto da Inglaterra com sua visitante Espanha, previsto para o próximo sábado no tradicional estádio de Wembley, pela rodada de abertura da Liga das Nações da UEFA, Gordon disse, em resposta a uma pergunta sobre sua escolha entre Kane e Yamal para vencer a Bola de Ouro: "Para mim, o prêmio deve ficar com um dos dois, tendo em vista o que conquistaram".

E prosseguiu, em declarações reproduzidas pela rede "talksport": "O que Lamine conquistou nessa idade tão jovem, e o tipo de jogador em que ele se tornou, é algo impressionante! Ele está em outro nível completamente no momento".

E Gordon acrescentou: "Um jogador de 19 anos fazer o que Lamine faz é uma loucura. Mas se estamos falando da temporada passada, o H 'Kane' tem um argumento tão forte quanto qualquer outro, porque sua temporada foi histórica. O número de gols que marcou, e as coisas que nos entregou durante a Copa do Mundo. Cada um deles tem razões extremamente fortes. Por isso desejo a ambos toda a sorte".

Yamal havia insinuado que merecia o prestigiado prêmio, enquanto Kane se recusou a se colocar num patamar acima dos demais candidatos, deixando a questão para os votantes.











