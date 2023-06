Boca Juniors x Colo-Colo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), pela quinta rodada da fase do grupo F; veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Colo-Colo entram em campo na noite desta terça-feira (6), a partir das 21h (de Brasília), na La Bombonera, em Buenos Aires, pela quinta rodada do Grupo F da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Vindo de derrota no jogo passado, o Boca Juniors perdeu a chance de se aproximar da vaga, mas agora conta com o apoio de sua torcida para encaminhar a classificação. Os xeneizes somam 7 pontos, com duas vitórias, um empate e uma derrota até o momento.

Já o Colo-Colo vem de um empate e acabou ficando na terceira posição, com 5 pontos. Os chilenos sabem que precisam pontuar para chegarem na última rodada ainda com condições de buscar a vaga na próxima fase.

Nos últimos dez jogos entre as equipes, o Boca venceu seis vezes, o Colo-Colo três, além de um empate.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Romero; Weigandt, Valdez, Figal e Fabra; Fernandez, Varela e Medina; Advíncula, Benedetto e Villa. Técnico: Jorge Almirón.

Colo-Colo: Brayan Cortés; De Los Santos, Saldivia e Gutierrez; Vicente Pizarro, Fuentes, Pavez e Bouzat; Leonardo Gil; Bolados e Damian Pizarro. Técnico: Gustavo Quinteros.

Desfalques

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Colo-Colo

De Paul e Falcón cumprem suspensão.

Quando é?