Boavista x Benfica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Português

Jogo acontece neste sábado (27), pela quarta rodada da Primeira Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

Para a quarta rodada do Campeonato Português, um embate que vale a cola no topo da tabela: o Boavista recebe o Benfica no Estádio do Bessa, neste sábado (27), às 14h (de Brasília), esperando que possa voltar a vencer no torneio. O jogo será transmitido ao vivo pelo canal ESPN 4, na tv por assinatura, e no Star+, no streaming, enquanto na GOAL você pode acompanhar a partida em tempo real.

Pelo lado dos visitantes, o confronto vale a continuidade de bons resultados, já que em duas partidas disputadas, o Benfica garantiu 100% de aproveitamento, com vitórias por 4 a 0 e 1 a 0, sobre Arouca e Casa Pia, respectivamente. No segundo, inclusive, o zagueiro Otamendi acabou expulso e vai desfalcar o elenco no duelo contra o Boavista.

Os donos da casa, da mesma forma, também possuem duas vitórias no torneio, contra Portimonense e Santa Clara, mas já jogaram três partidas pela Primeira Liga e acabaram derrotados na terceira e última por 2 a 0, para o Casa Pia. Ao todo, são seis pontos conquistados e zero no saldo de gols, enquanto o Benfica tem a mesma pontuação e um saldo de cinco positivos.

Prováveis escalações

Possível escalação do Boavista: Lucas Paes; Cannon, Sasso e Abascal; Malheiro, Seba Pérez, Makouta e Ferreira; Agra, Bozeník e Gorré.

Possível escalação do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Morato e Grimaldo; Florentino Luís e Enzo Fernández; David Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos.

Desfalques da partida

Boavista:

Bracali: lesionado

Hamache: opção técnica em não escalá-lo

Benfica:

Otamendi: suspenso (cartão vermelho)

Quando é?

JOGO Boavista x Benfica DATA Sábado, 27 de agosto de 2022 LOCAL Estádio do Bessa - Porto, POR HORÁRIO 14h00 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Boavista

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 2 x 1 Santa Clara Campeonato Português 14 de agosto de 2022 Casa Pia 2 x 0 Boavista Campeonato Português 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boavista x Benfica Campeonato Português 27 de agosto de 2022 14h (de Brasília) Boavista x Paços Ferreira Campeonato Português 4 de setembro de 2022 A confirmar

Benfica

JOGO CAMPEONATO DATA Dínamo de Kiev 0 x 2 Benfica Champions League - Jogo Ida 17 de agosto de 2022 Benfica 3 x 0 Dínamo de Kiev Champions League - Jogo Volta 23 de agosto de 2022

Próximas partidas