Boateng e Ribéry não viajam para duelo com Liverpool

Zagueiro é desfalque por problemas gastrointestinais, mas atacante francês ainda pode entrar em campo nesta terça-feira (19)

O Bayern de Munique viajou rumo a Inglaterra na manhã desta segunda-feira (18), sem Jerome Boateng e Ribéry. No entanto, apesar do zagueiro não poder enfrentar o Liverpool no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, a presença do atacante francês para o duelo desta terça (19), não está descartada.

Espera-se que Ribéry voe para Liverpool após acompanhar o nascimento de seu filho. Por outro lado, Boateng segue com problemas gastrointestinais e desfalcará a equipe de Niko Kovac.

"Ribéry tornou-se pai na noite de domingo e vai viajar na parte da tarde (segunda)", disse o treinador.

Bayern e Liverpool entram em campo nesta terça-feira (19), às 17h (de Brasília), no jogo de ida das oitavas de final da Champions League.