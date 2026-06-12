Bernardo Silva rompe acordo secreto para assinar com o Real Madrid

O português Bernardo Silva, meio-campista do Manchester City, foi obrigado a desistir de um acordo secreto para assinar com o Real Madrid neste verão.
Fontes revelaram ao jornal espanhol “Mundo Deportivo” que Silva estava prestes a assinar oficialmente com o Atlético de Madrid, já que as duas partes haviam chegado a um acordo total sobre os termos do contrato.
O jornal indicou que as partes já haviam concordado em assinar os contratos oficiais na manhã da última quinta-feira, único momento em que a seleção portuguesa concedeu folga ao craque do Manchester City.
E esclareceu que Silva decidiu suspender e cancelar seu acordo final com a diretoria dos Rojiblancos, após receber uma proposta do Real Madrid nos momentos finais antes da assinatura.
E mencionou que o jogador português preferiu a experiência de trabalhar com seu compatriota José Mourinho no Real Madrid a assinar com o Atlético.
Silva também foi associado a uma transferência para o Barcelona, mas as duas partes não chegaram a um acordo definitivo.