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Bernardo Silva PortugalGetty Images
Hussein Hamdy

Traduzido por

Bernardo Silva rompe acordo secreto para assinar com o Real Madrid

Mercado da bola
B. Silva
J. Mourinho
Real Madrid
Atlético de Madrid
Barcelona
Manchester City
La Liga
Premier League
Portugal
Espanha
England

Cenários emocionantes

O português Bernardo Silva, meio-campista do Manchester City, foi obrigado a desistir de um acordo secreto para assinar com o Real Madrid neste verão.

Fontes revelaram ao jornal espanhol “Mundo Deportivo” que Silva estava prestes a assinar oficialmente com o Atlético de Madrid, já que as duas partes haviam chegado a um acordo total sobre os termos do contrato.

O jornal indicou que as partes já haviam concordado em assinar os contratos oficiais na manhã da última quinta-feira, único momento em que a seleção portuguesa concedeu folga ao craque do Manchester City.

E esclareceu que Silva decidiu suspender e cancelar seu acordo final com a diretoria dos Rojiblancos, após receber uma proposta do Real Madrid nos momentos finais antes da assinatura.

E mencionou que o jogador português preferiu a experiência de trabalhar com seu compatriota José Mourinho no Real Madrid a assinar com o Atlético.

Silva também foi associado a uma transferência para o Barcelona, mas as duas partes não chegaram a um acordo definitivo.

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