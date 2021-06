Benzema: paixão e inspiração no jogo de Ronaldo Fenômeno

Preparando-se para a Euro 2020, atacante francês revelou que se inspira no brasileiro para atuar no mais alto nível do futebol mundial

Karim Benzema é indiscutivelmente um dos grandes centroavantes da atualidade no futebol mundial. De volta à seleção francesa e de olho na estreia da Euro 2020, o atacante do Real Madrid revelou a sua grande inspiração no esporte: Ronaldo Fenômeno.

O brasileiro é considerado um dos melhores da história do futebol e, assim como Benzema, atuou por muito tempo no Real Madrid. Bicampeão mundial com o Brasil e Bola de Ouro também por duas vezes, Ronaldo foi, e segue sendo, fonte de aprendizado e inspiração para o camisa 19 da França.

"Eu o conheci, tive a sorte de conhecê-lo em Madri. Ele era minha inspiração, ainda é", afirmou Benzema em entrevista ao beIN Sports.

"Ele me fez acreditar em mim mesmo, a imitar as jogadas que ele fazia, não da mesma forma ou com a mesma velocidade, porque ele estava em outro patamar em relação a mim. Mas este tipo de atacante é o que eu gosto".

Embora ambos sejam ídolos do Real Madrid, o francês revelou que admiriava muito o brasileiro quando Ronaldo estava no rival Barcelona. Pelo clube catalão, foram impressionantes 47 gols em 49 jogos.

"Ronaldo é o único jogador que eu tentei emular três ou quatro coisas no meu jogo. Quando eu era criança, eu realmente amava ele. Eu tinha uma fita VHS de 1997 ou 1998, quando ele estava jogando no Barça".

"Eu sempre quis ser um atacante ideal. Alguém que sabe marcar gols, mas que também organiza jogadas, que sabe jogar com a bola nos pés. Um passe, movimentação, se posicionar na área... um pouco de tudo".

Benzema, que marcou 30 gols em 46 jogos na temporada 2020/21 com o Real Madrid, se prepara agora para a Euro 2020. A França estreia no torneio contra a Alemanha na terça-feira (15), às 16h (de Brasília).

Ainda não se sabe se Benzema será titular. No último amistoso preparatório, o jogador deixou o gramado com dores no joelho e pode ser substituído por Olivier Giroud no comando do ataque titular.