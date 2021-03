Por que Benzema não é convocado pela seleção da França?

Atacante do Real Madrid vive o melhor momento de sua carreira mas não é convocado pela França desde 2015

Benzema é um dos principais atacantes do futebol mundial e vive uma fase iluminada pelo Real Madrid de Zidane, que não cansa de rasgar elogios a seu centroavante. E mesmo figurando entre os melhores do mundo atualmente, o jogador não defende a seleção francesa desde o ano de 2015. Mas, afinal, por que Benzema não é convocado pela França?

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Por mais que a França tenham um elenco extremamente talentoso e numeroso, com muitas opções para o treinador Didier Deschamps, isso não se aplica especificamente à posição de centroavante.

Na Copa do Mundo de 2018, por exemplo, em que os franceses foram campeões, Giroud, que está longe de ser o camisa 9 mais técnico do futebol europeu, foi titular em boa parte das partidas e terminou o mundial sem balançar as redes nenhuma vez. Em outras partidas, Deschamps optou por jogar sem um atacante fixo, mas deixar Mbappé ou Griezmann de costas para os zagueiros é realmente um desperdício.

Nesta quarta (24), a França inicia sua trajetória rumo à Copa do Mundo de 2022, com a disputa das Eliminatórias Europeias. E Benzema, que vem resolvendo os problemas do Real Madrid a cada rodada, ficou de fora da lista de convocados mais uma vez.

Mas por que Benzema não é mais convocado?

Karim não defende a seleção da França desde o ano de 2015, quando foi afastado pelo treinador Didier Deschamps por conta de um caso envolvendo seu ex-companheiro Mathieu Valbuena. Na ocasião, o atacante do Real foi acusado de extorsão e chantagem para não divulgar um vídeo íntimo com conteúdo erótico do meia.

Então, os dois foram afastados e Benzema nunca mais foi convocado por opção do treinador. E por mais que o caso tenha acontecido há mais de cinco anos, a postura de Deschamps segue irredutível.

Muitos até criticavam o comandante pelo fato, uma vez que a não convocação de Benzema interferia nos resultados esportivos de sua equipe. Porém, a França conquistou a Copa do Mundo de 2018 sem o atacante do Real Madrid, o que deu certa tranquilidade ao treinador.

“Simplesmente creio que a sua convocação não seria boa para a seleção. Considero as coisas em função do que creio, e acho que isso o é melhor para a seleção de França e que representa esta camisa”, disse o técnico à TF1 durante a Eurocopa de 2020.

Franceses pedem a volta de Benzema

Mesmo com o título mundial em 2018, muitos franceses ainda pedem a volta do centroavante. Zidane, um dos maiores ídolos do futebol francês, já disse que em sua opinião Benzema é o maior atacante da história da França e que não entende como ele pode ficar de fora das convocações, o que voltou a repetir no último domingo (21).

Jean-Michel Larqué, outro ex-jogador da seleção francesa, também se mostrou favorável ao retorno do atacante e fez um pedido especial para Deschamps.

“Não culpo Deschamps pelo o que aconteceu no passado, mas peço simplesmente que ele perdoe Benzema. Acredito que depois de tudo a que ele (Benzema) foi submetido, oferecer um perdão ao jogador faria de Deschamps um homem maior”, disse à RMC Sport na última segunda.

Até mesmo Michel Moulin, candidato à presidência da Federação Francesa, entrou na onda e disse que, se for eleito, irá forçar a convocação de Benzema.

“Deschamps é funcionário da Federação Francesa de Futebol. Vou forçar Benzema a ir com a França”, disse em janeiro.

O fato é que Benzema provavelmente vive o melhor momento de sua carreira e obviamente seria um reforço de peso para a seleção francesa. Mas com Deschamps no comando, parece que seu retorno não deve acontecer tão cedo.