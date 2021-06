Benzema x Giroud: o dilema da França na Eurocopa

Enquanto o atacante do Real Madrid se recupera de lesão, o jogador do Chelsea tenta recuperar sua posição como "camisa nove" da seleção de Deschamps

A grande surpresa da convocação da França para a Eurocopa 2020 foi o retorno de Karim Benzema. Era esperado que ele formasse um fortíssimo ataque com Kylian Mbappé e Antoine Griezmann, mas a sombra de Olivier Giroud ainda é enorme, principalmente após o jogador do Real Madrid perder um pênalti e se lesionar nos amistoso preparatórios para a Euro. Enquanto isso, o jogador do Chelsea entrou no time e deixou sua contribuição com gols.

Um dos melhores do mundo na função de centroavante no últimos anos, Benzema ficou cinco anos longe da seleção e viu, neste período, Giroud se firmar na posição de "nove", mesmo sem convecer 100% dos críticos. O atacante do Chelsea foi, inclusive, titular e peça importante na campanha do título da Copa do Mundo de 2018, mesmo sem ter balançado as redes adversárias no Mundial.

Às vésperas da estreia da França na Euro, contra a Alemaha em Munique na próxima terça-feira (15), Didier Deschamps parece ter uma grande decisão pela frente: apostar naquele que esteve com ele em todo o processo até aqui, mesmo sem cativar, ou escalar um dos melhores centroavantes do mundo, mesmo que não na melhor forma física.

Giroud comemora gol contra a Bulgária. Foto: Getty

No último amistoso antes da estreia, quando Benzema saiu de campo com dores, Giroud entrou e deixou dois gols na vitória francesa por 3 a 0 contra a Bulgária. Com os tentos, o atacante de 34 anos se aproxima ainda mais da liderança entre os maiores artilheiros com a camisa dos Le Bleus. Thierry Henry é o líder com 51 gols em 123 partidas. Giroud vem logo atrás com 46 gols em 108 jogos.

Porém, não é possível ignorar o momento do atacante do Real Madrid, que anotou 30 gols em 46 jogos na temporada 2020/21, números muito superiores aos 11 tentos de Giroud em 31 partidas pelo Chelsea.

A Federação Francesa de Futebol garante que Benzema não estará fora do confronto contra a Alemanha, mesmo assumindo que o camisa 19 está lesionado.

Benzema sai de campo lesionado. Foto: Getty

"Karim Benzema sofre de uma lesão. Ele permanece sob cuidados, mas sua participação na partida contra a Alemanha não foi questionada", disse a FFF em comunicado.

Assim, a decisão final de quem jogará com Mbappé e Griezmann deverá ser conhecida apenas nos minutos antes do grande confronto.