Benzema lembra parceria com Cristiano Ronaldo no Real e nega ter tido 'papel secundário'

Astro do Real Madrid, Karim Benzema, garante que não desempenhou o papel secundário ao lado de Cristiano Ronaldo durante o tempo que passaram juntos no clube espanhol.

A dupla talentosa foi fundamental para o sucesso que o Real Madrid teve na última década, mas muitos eram da opinião de que CR7 era a estrela principal, com Benzema sendo o segundo no comando.

De fato, os dois conquistaram vários troféus juntos e, apesar de Cristiano Ronaldo ter marcado mais vezes que Benzema, o francês rejeitou a ideia de que tenha desempenhado um papel inferior.

"Não era isso. Eu não disse a mim mesmo: 'Ah, eu tenho que dar a bola para ele o tempo todo'. Eu estava jogando bem, mas ele marcava dois gols (em cada jogo). É a verdade, e você não pode fazer nada a respeito", disse Benzema à France Football.

"Desde que ele partiu para a Juve, assumi do meu jeito e está indo bem. Eu não jogo como Cristiano Ronaldo, e ele não joga como Karim Benzema", continuou.

"Ele não me impediu de ser a melhor versão de mim mesmo. Ganhamos muitos jogos, me diverti muito. Pensar assim é ser muito individual. Ganhei tudo com ele. A Liga dos Campeões, muitos campeonatos, marcamos não sei quantos gols, fizemos parte do trio mágico com (Gareth) Bale, houve muitos momentos muito bons e não vejo nenhum ruim", completou.

Os números de Benzema e Cristiano Ronaldo juntos

Tanto Cristiano Ronaldo como Benzema chegaram a Madrid em junho de 2009 e marcaram coletivamente 752 gols, embora os tentos tenham sido marcados mais vezes na Espanha.

O português foi responsável por impressionantes 450 gols em apenas 438 partidas, enquanto Benzema marcou 302 vezes até agora, em seus 585 jogos pelo clube.

O francês, por sua vez, marcou 192 vezes durante o período de 2009 a 2018, quando ambos os jogadores estavam juntos no Real Madrid, totalizando 642 gols.

Os títulos de Benzema e Cristiano Ronaldo juntos

Cristiano Ronaldo e Benzema venceram a Liga dos Campeões quatro vezes juntos. A dupla também ganhou a La Liga, a Copa da Espanha e a Supercopa da Espanha duas vezes cada, juntamente com a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA três vezes cada.

Benzema, desde então, ganhou uma mais uma La Liga, a Supercopa da Espanha e o Mundial de Clubes da FIFA.

Temporada 2021/22

Benzema tem estado em boa forma esta temporada e se revelou fundamental na corrida por mais um título do Real Madrid, marcando 23 golos em 26 jogos em todas as competições até o momento.

Sem dúvida, seus números melhoraram desde a saída de Cristiano Ronaldo e ele se tornou um líder experiente no vestiário do Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, é o artilheiro do Manchester United desde que voltou ao clube em 2021.

O português marcou 14 golos em 21 jogos em todas as competições e admitiu que pretende continuar a jogar até aos 42 anos.