Pedrinho: Benfica tenta incluir Yony González no negócio com Corinthians

Avaliado em 7 milhões de euros, atacante colombiano é visto como 'moeda de troca' pelos portugueses

e entraram na reta final da negociação envolvendo Pedrinho. A Goal apurou que, neste momento, os dois clubes estão discutindo a inclusão do colombiano Yony González no negócio.

A princípio, o não mostrou muito interesse em receber em definitivo o ex-atacante do (avaliado em 7 milhões de euros) como "moeda de troca", numa estratégia dos portugueses de reduzir o valor total da transferência da promessa alvinegra.

O presidente corintiano Andrés Sanchez, que nesta quarta-feira teve uma reunião em Lisboa com o presidente benfiquista Luís Filipe Vieira, viajou à Europa disposto a vender jovem meia-atacante por aproximadamente 20 milhões de euros.

Curiosamente, Yony González foi procurado pelo próprio Corinthians no começo do ano. Na ocasião, os paulistas tentaram a contratação por empréstimo, aceitando pagar apenas os salários do atacante que havia acabado de chegar como "jogador livre" a . O negócio caiu porque o Benfica fez questão de receber 1 milhão de euros pela cedência válida por uma temporada.