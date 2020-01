Pedrinho pode virar segunda maior venda do Corinthians; veja lista

Equipes da Alemanha e de Portugal têm interesse em levar a joia alvinegra antes do fechamento desta janela de transferências

Jovem promessa do Corinthains, Pedrinho pode ser vendido até o fim dessa semana, antes do fechamento da janela de transferências da Europa. O clube afirma ter em mãos uma proposta de 15 milhões de euros pelo jogador.

Dono de 70% dos direitos do meia, o acredita que o valor ainda é baixo, mas devido aos problemas financeiros recentes, a transferência pode de fato acontecer. Caso seja concretizada, essa se tornaria a segunda maior venda da história do clube do Parque São Jorge.

Veja abaixo a lista com as maiores vendas da história alvinegra:

As maiores vendas da história do Corinthians

1 - Paulinho: 20 milhões de euros

Campeão da Libertadores e do em 2012, o volante foi negociado com o , da , e se tornou a maior venda da história do clube paulista

2 - Willian: 14 milhões de euros

Cria da base alvinegra, o ainda jovem Willian se destacou pelo Corinthians em 2007 e logo foi vendido ao Shaktar Donetsk

3 - Felipe: 11 milhões de (6 + 5 euros)

O zaguerio Felipe foi negociado com o , de , inicialmente pelo valor 6 milhões de euros por75% de seus direitos. Porém, por conta de problemas financeiros, o então presidente Roberto de Andrade teve de vender os outros 25% do passe do jogador, lucrando mais 5 milhões euros.

4 - Guilherme Arana e Jucilei: 10 milhões de euros

Após ser um dos destaque do time campeão paulista e brasileiro em 2017, o jovem Guilherme Arana despertou o interesse do e foi negociado por 10 milões de euros. Quem também foi vendido pela mesma quantia foi o volante Jucilei, em 2011, para o Anzhi Makhachkala, da .

5 - Gil: 9 milhões de euros

Por fim, o zagueiro Gil, grande destaque do time campeão brasileiro em 2015 com o técnico Tite. Após o título e diversos recordes batidos, o mercado chinês veio em peso e levou diversos jogadores daquele time, e com Gil não foi diferente. 9 milhões de euros para sacramentar a transferência para o Shandong Luneng.