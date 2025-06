Benfica x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (24), no Bank of America Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Benfica e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (24), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pela terceira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

Na vice-liderança do Grupo C com quatro pontos, o Benfica precisa apenas de uma vitória para garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Se vencer, o time português assume a liderança da chave. Um empate também é suficiente para avançar, dessa vez na segunda colocação. Até mesmo uma derrota pode classificar a equipe, desde que o Boca Juniors não vença o Auckland City e tire a diferença do no saldo de gols.

O Benfica estreou na competição com um empate por 2 a 2 contra o Boca Juniors e, na segunda rodada, goleou o Auckland City por 6 a 0.

Por outro lado, o Bayern de Munique, líder do Grupo C com seis pontos e 100% de aproveitamento, garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final do Mundial de Clubes. A equipe alemã goleou o Auckland City por 10 a 0 na estreia e, em seguida, venceu o Boca Juniors por 2 a 1.

Para confirmar a liderança da chave e enfrentar o segundo colocado do Grupo D na próxima fase, os bávaros precisam apenas evitar uma derrota para o Benfica na última rodada da fase de grupos.

Benfica: Trubin; Álvaro Carreras, António Silva, Otamendi e Aursnes; Florentino Luis, Barreiro e Kokcu; Di María, Akturkoglu e Pavlidis.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Tah, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane .

Desfalques

Benfica

Tomás Araújo, Alexander Bah e Manu Silva estão lesionados, enquanto Bellotti cumprirá suspensão.

Bayern de Munique

Buchmann, Davies, Ito e Minjae Kim estão machucados.

Que horas começa Benfica x Bayern de Munique

Mundial de Clubes - Grupo C Bank of America Stadium

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Em 13 confrontos disputados entre Benfica e Bayern de Munique, o clube português jamais saiu vencedor. O retrospecto é amplamente favorável aos alemães, que somam 10 vitórias e 3 empates. No último duelo entre as equipes, válido pela fase de grupos da Champions League 2024/25, os bávaros venceram por 1 a 0.

