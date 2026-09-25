Em uma surpresa marcante, Jude Bellingham venceu a disputa com Harry Kane, depois que os torcedores ingleses o elegeram o melhor jogador da seleção da Inglaterra na temporada 2025-2026, mantendo o prêmio pela segunda temporada consecutiva.

A escolha do craque do Real Madrid veio através da votação dos torcedores no aplicativo oficial "Three Lions", superando o atacante do Bayern de Munique Harry Kane, apesar da temporada de destaque apresentada por este último e de sua presença entre os principais candidatos à Bola de Ouro.

Bellingham se tornou o segundo jogador mais premiado com o troféu, depois de conquistá-lo pela segunda vez consecutiva, atrás de Wayne Rooney, que lidera a lista com quatro conquistas, segundo informou o jornal espanhol "Marca".

Bellingham declarou após a premiação: "É uma sensação inacreditável, e uma grande honra ter o reconhecimento dos torcedores mais uma vez. Isso não é algo em que você pensa quando joga pelo seu país, mas certamente é uma ótima adição ao verão especial que tivemos, e é uma honra jogar pela minha nação".

A atuação de Bellingham na Copa do Mundo foi um fator decisivo em sua escolha, depois de liderar a Inglaterra ao terceiro lugar, marcando 7 gols e dando uma assistência em 8 partidas, tornando-se o jogador inglês com mais gols em uma única edição do Mundial.

Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, elogiou o craque do Real Madrid, afirmando: "Acredito que ele foi um dos melhores jogadores do torneio, não só para nós, mas em toda a Copa do Mundo. Ele demonstrou todo o seu potencial, seu enorme espírito competitivo e sua grande eficiência. Ele floresce sob pressão e adora esses momentos e essas grandes fases, e é isso que o leva a dar o melhor de si".









Kane conquista um novo prêmio

Apesar de perder o prêmio de melhor jogador, Harry Kane não saiu de mãos vazias, depois de ser coroado artilheiro da seleção da Inglaterra na temporada pela sétima vez consecutiva.

O atacante do Bayern de Munique marcou 12 gols durante a temporada, igualando sua melhor marca goleadora com a seleção, alcançada na temporada 2021-2022.

Kane afirmou: "Sempre me orgulho dessas conquistas, pois são prova de perseverança, e acredito que isso é uma parte importante da minha personalidade e do que quero ser. Nunca fui uma dessas pessoas que se contentam com o que conquistaram, pois sempre se trata dos próximos anos e da próxima conquista".

E acrescentou: "Alcançar esse feito sete vezes seguidas com uma seleção grandiosa como a Inglaterra, e diante da qualidade do nosso time, é algo do qual me orgulho muito. Agradeço aos meus companheiros e aos treinadores pela ajuda que me deram para conquistar isso".

Lista dos vencedores do prêmio de jogador do ano na Inglaterra

2003 – David Beckham

2004 – Frank Lampard

2005 – Frank Lampard

2006 – Owen Hargreaves

2007 – Steven Gerrard

2008 – Wayne Rooney

2009 – Wayne Rooney

2010 – Ashley Cole

2011 – Scott Parker

2012 – Steven Gerrard

2014 – Wayne Rooney

2015 – Wayne Rooney

2016 – Adam Lallana

2017 – Harry Kane

2018 – Harry Kane

2019 – Jordan Henderson

2020-21 – Kalvin Phillips

2021-22 – Bukayo Saka

2022-23 – Bukayo Saka

2023-24 – Cole Palmer

2024-25 – Jude Bellingham

2025-26 – Jude Bellingham