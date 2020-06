Cristiano Ronaldo planeja jogar na MLS e ser ator em Hollywood

Craque português tem estudado cada vez mais a língua inglesa e muito em breve pretende começar a ter aulas de teatro

Com mais dois anos de contrato para cumprir na (até junho de 2022) e ainda sem pensar na aposentadoria, Cristiano Ronaldo tem um planejamento especial que envolve o estrelato nos : jogar pelo menos uma temporada na ( ) e, em seguida, participar em produções de Hollywood.

Aos 35 anos, o craque português tem estudado cada vez mais a língua inglesa e, segundo pessoas próximas, pretende muito em breve começar a ter aulas particulares de teatro. A namorada Georgina Rodríguez, que é modelo e também dançarina, é uma das grandes entusiastas do projeto profissional do veterano jogador.

"Potencialmente, cada um de nós pode ser um ator. Ele é um pop star completo, um dos poucos jogadores que expressa uma energia artística quando marca gols. Imagino o Cristiano Ronaldo como protagonista de um filme de ação", declarou o renomado diretor de arte italiano Michele Placido, no fim do ano passado.

Assinar contrato com um clube de impacto da liga norte-americana é peça-chave nos planos de Ronaldo. Antes de se aventurar no mundo do cinema, quer criar um laço afetivo com o país e explorar ao máximo ações publicitárias. Atualmente, é patrocinado por grandes marcas, como Nike, Armani, Tag Heuer, PokerStars e Castrol, fazendo dele o segundo atleta mais bem pago do mundo.

O Inter Miami, que é administrado pelo ex-jogador inglês David Beckham, para já é um dos principais clubes com potencial econômico e também de marketing que pode sonhar com a contratação midiática de CR7, que foi revelado pelo Sporting e já brilhou por e . , e New York City também costumam fazer grandes investimentos na MLS.

"Qualquer clube do mundo gostaria de contratar Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Todos os proprietários do mundo têm aspirações de trazer grandes jogadores. Se tivermos oportunidades de fazer isso, ótimo", comentou recentemente o antigo craque de Manchester United e Real Madrid, que também está de olho em James Rodríguez para o time da Flórida.