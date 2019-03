Barcelona x United, Juventus e Liverpool com "vida fácil"; veja o sorteio da Champions

Sorteio definiiu os confrontos nesta sexta-feira; o Barça de Messi pega o Manchester United de Pogba

As quartas de final da foram definidas nesta sexta-feira, em sorteio que colocou e frente a frente no principal confronto da próxima rodada. Já a de Cristiano Ronaldo e o de Salah e Firmino se deram bem, em teoria: enfrentam e , respectivamente.

O outro confronto das quartas de final promete agitar a , com o duelo entre o de Pep Guardiola e o .

Além disso, o sorteio também decidiu o caminho completo até a final. Com isso, já é possível saber que o esperado confronto entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo só pode acontecer em uma eventual final.

O sorteio contou com a participação especial do brasileiro Júlio César, ex-goleiro que foi campeão da Champions League na temporada 2009/2010, defendendo a . O embaixador da final, que será no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri, ajudou a definir os duelos do maior torneio de clubes do mundo.

Veja abaixo quais serão os jogos a acontecer na competição:

MANCHESTER UNITED X BARCELONA

TOTTENHAM X MANCHESTER CITY

LIVERPOOL X PORTO

AJAX X JUVENTUS