Barcelona x Real Madrid em Las Vegas: El Clásico acontece fora da Espanha pela quarta vez na história

Rivais irão se enfrentar por torneio de pré-temporada em território estrangeiro

Real Madrid e Barcelona voltarão a se enfrentar mais cedo do que o esperado. Não teremos que esperar pelo primeiro jogo da liga da campanha 2022-23 para ver frente a frente o clássico, pois agora é oficial que os clubes farão um amistoso nos Estados Unidos na pré-temporada de 2022.

O "El Clásico" acontecerá pelo "Soccer Champions Tour" , um torneio amistoso no qual participarão as duas equipes da La Liga, juntamente com a Juventus da Itália e dois clubes mexicanos: Chivas Guadalajara e América. As cidades anfitriãs deste concurso incluem Las Vegas, São Francisco, Dallas e Los Angeles.

O duelo entre os rivais acontecerá no dia 23 de julho deste ano no Allegant Stadium, em Las Vegas, ainda sem horário definido.

Quantas vezes o "El Clásico" foi realizado fora da Espanha?

Esta não será a primeira vez que o clássico entre Real Madrid e Barcelona será realizado em outro país. Os rivais já se enfrentaram fora da Espanha em três ocasiões.

A primeira delas aconteceu em 1982, na Venezuela, no Estádio Farid Richa, pela Copa Presidente de la República, com os Merengues levando a melhor por 1 a 0.

Depois de 35 anos, os rivais voltaram a se enfrentar em território estrangeiro. Desta vez, o confronto foi nos Estados Unidos, pela Champions Cup, na pré-temporada de 2017. Desta vez, o Barça levou a melhor por 3 a 2.

Já o terceiro confronto foi válido pela Supercopa da Espanha, que vem sendo realizada na Arábia Saudita desde a temporada de 2020. Barça e Real se enfrentaram pelas semifinais da edição de 2022, com os Merengues levando a melhor por 3 a 2.