Barcelona x Huesca: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Pela 27ª rodada da La Liga, os times se enfrentam na segunda (15), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo se manter na briga pelo topo da La Liga, o Barcelona recebe o lanterna, Huesca, na segunda (15), às 17h (de Brasília), pela 27ª rodada da competição espanhola. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Huesca DATA Segunda-feira, 15 de março de 2021 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Adrián Cordero Vega

Assistentes: Mario Melero López e José Alcoba Rodriguez

ONDE VAI PASSAR?



Huesca joga fora de casa, contra o Barcelona / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta segunda-feira, às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

O Barcelona está brigando no topo do Campeonato Espanhol, com 56 pontos, começando a rodada seis atrás do Atlético de Madrid. O time de Ronald Koeman vai entrar em campo pela primeira vez desde a eliminação na Liga dos Campeões, para o PSG.

A equipe não tem novos desfalques para este jogo, apenas os jogadores que já estavam lesionados.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Umtiti, Lenglet, Mingueza; Dest, Alba, Pedri, De Jong; Griezmann, Messi e Dembélé.

HUESCA

O Huesca não faz um bom campeonato e é o lanterna da La Liga, com 20 pontos conquistados e apenas três vitórias em 20 jogos. A situação é bem complicada, o que faz com que o time precise fazer um bom resultado diante do vice-líder.

Provável escalação do Huesca: Fernandez; Pulido, Siovas, Insua; Maffeo, Doumbia, Seoane, Galan; Ferreiro, Mir, Escriche

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 1 x 1 Barcelona Liga dos Campeões 10 de março de 2021 Osasuna 0 x 2 Barcelona La Liga 6 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Sociedad x Barcelona La Liga 21 de março de 2021 17h (de Brasília) Barcelona x Real Valladolid La Liga 4 de abirl de 2021 a confirmar

HUESCA

JOGO CAMPEONATO DATA Huesca 3 x 4 celta de Vigo La Liga 7 de março de 2021 Eibar 1 x 1 Huesca La Liga 27 de fevereiro de 2021

Próximas partidas