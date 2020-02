Barcelona busca reserva do Getafe para aplacar desfalques de Suárez e Dembélé

Angel Rodriguez marcou 13 gols em 27 partidas nesta temporada e entra no radar do time catalão para suprir ausências no ataque

O segue a procura de um substituto para Luis Suárez. Mesmo com as boas atuações de Ansu Fati, a recente lesão de Dembélé parece ter agravado a necessidade de contar com mais um atacante.

Após estar envolvido em negociações com Rodrigo, do Valência, e Richarlison, do Everton, o nome da vez no radar catalão é Ángel Rodríguez, do , segundo informações dadas pelo jornal Sport e confirmadas pela Goal.

O atacante, que já balançou as redes 13 vezes em 27 partidas na temporada, é um velho conhecido de Ramon Planes em seus tempos de Getafe. Ramon é atualmente assistente de Eric Abidal na cúpula diretiva do Barcelona.

O valor pedido por Ángel gira em torno de dez milhões de euros e, agora, o clube catalão espera a liberação da Real Federação Espanhola de Futebol para ficar fora do período de mercado e poder efetuar a transferência. O presidente do Getafe foi procurado pela Goal mas não quis se pronunciar sobre o tema.