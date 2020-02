Diretor do Barcelona diz que irá trabalhar por Neymar e Lautaro

Em entrevista, o executivo de futebol destacou a dificuldades das negociações, mas não descartou os jogadores

Neymar, Messi, Lautaro Martínez e Griezmann juntos? Este é o objetivo de Eric Abidal, diretor de futebol do , para a próxima temporada.

Depois de se envolver em uma polêmica com ninguém menos que Lionel Messi, o francês concedeu entrevista ao jornal Mundo Deportivo. Entre os assuntos, Abidal comentou sobre especulações do mercado de transferências e admitiu o interesse do Barça em contar com Neymar e Lautaro.

"Ter jogadores como Neymar, Lautaro, e outros que estamos analisando, sempre é o objetivo do clube. Estamos trabalhando por eles." afirmou Abidal.

Nem tudo são flores, no entanto. O francês também aproveitou para acalmar as expectativas dos torcedores e destacar a dificuldade das negociações, chamando tanto Lautaro quanto Neymar de "dois dos cinco melhores atacantes do mundo.", e que trazer ambos os jogadores seria "muito difícil no cenário atual, mas não impossível."

De acordo com as declarações de Abidal, caso o setor financeiro do Barcelona permita a ousadia, a dupla seria o objetivo número um do clube para a próxima temporada, e viabilizar a contratação, convencendo tanto os jogadores quanto os seus clubes, seria o principal trabalho do francês.

Depois de certas falas de Abidal serem postas em xeque por Lionel Messi em sua conta no Instagram, o trabalho do diretor está sendo alvo de críticas: o Barcelona tem apenas 16 jogadores do elenco principal em condições de jogo em um futuro próximo.

Com Piqué lesionado e Umtiti com problemas pessoais, por exemplo, a dupla da zaga da equipe diante do Bilbao, pela Copa do Rey, teria que ser formada por Lenglet e um jogador da equipe B, caso o treinador Quique Setién não improvise um jogador de outro setor na posição.

O Barcelona retorna aos gramados nesta quinta-feira (06), às 17h, diante do , pelas quartas de final da Copa do Rey.