O Barcelona continua a colocar Vesnik Asllani, avançado do Hoffenheim, na sua lista de opções alternativas, prevenindo-se para uma eventual saída de Ferran Torres neste verão.

O Barcelona pretende renovar o contrato de Torres, que termina no verão de 2027, num contexto de crescente interesse por parte do Paris Saint-Germain em contar com os seus serviços.

Torres sente-se pouco valorizado no seio do Barcelona, devido à escassa participação na época passada, para além do desejo do clube de contratar Julián Álvarez.

O jornal "Sport" noticiou que Asllani deseja vestir a camisola catalã, apesar de ter chegado a fases avançadas nas suas negociações com o Leipzig.

Apesar de o jogador de 23 anos estar perto de fechar com o Leipzig, pediu um prazo adicional na esperança de receber uma proposta oficial do Barcelona, que considera o seu destino preferido.

A direção desportiva do Barça vê Asllani como um substituto ideal para dar rotatividade ao ataque ou como uma aposta futura promissora, sobretudo porque a sua cláusula de rescisão, no valor de 29 milhões de euros, se adequa à situação económica do clube catalão.

O fecho do negócio está diretamente ligado ao dossiê das saídas: Julián Álvarez continua a ser o principal alvo para a frente de ataque, enquanto Asllani representa o substituto ideal caso Ferran Torres saia. Ainda assim, o Barcelona não descarta a contratação de Asllani, mesmo com a permanência de Torres, dado que o seu valor financeiro representa uma oportunidade de investimento rara no atual mercado de avançados.

Asllani domina a finalização com ambos os pés e possui grande perigosidade nas bolas aéreas, tendo terminado a época passada na Bundesliga com 10 golos e 7 assistências.

O valor da cláusula de rescisão (29 milhões de euros) não representa um obstáculo para o Barcelona, que pode assegurá-la sem necessidade de vender jogadores primeiro, procurando negociar para reduzir esse montante.