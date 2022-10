Presidente do Barcelona invadiu vestiário do árbitro e acaba multado após derrota para o Real

Joan Laporta foi advertido pela forma como abordou o juiz José Maria Sanchez Martínez após a derrota do Barça por 3 a 1 no El Clásico

Na tarde do último domingo (16), aconteceu um dos maiores clássicos do futebol internacional, o El Clássico, a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid é tão grande que excede as quatro linhas, por isso a competitividade é tão elevada. Em um jogo cheio de emoções, o Real venceu o Barça por 3 a 1 e ampliou sua vantagem na liderança.

Após a derrota do Barça no clássico, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, desceu até os vestiários para cobrar o árbitro Sanchez Martrinez que relatou a ação do mandatário culé na súmula do jogo.

O dirigente barcelonista foi obrigado a se retirar do acesso aos vestiários após tentar cobrar explicações do árbitro da partida. As reclamações seriam referentes a um lance no fim do jogo no qual, os jogadores do Barça teriam pedido pênalti de Carvajal em Lewandowski.

O comitê organizador da La Liga considerou as ações de Laporta dignas de uma punição de € 602 (cerca de 3100 reais). A multa se enquadra no Setor 133 do Código Disciplinar referente ao descumprimento de ordens, instruções, acordos ou obrigações regulatórias. O artigo 255 do Regulamento Geral estabelece que apenas os membros das equipes de arbitragem, os jogadores inscritos e os treinadores têm acesso aos balneários.

"Outros incidentes: Terminada a partida e a equipe de arbitragem nos encontrou dentro do vestiário, a presidente do FC Barcelona, Joan Laporta Estruch, acessou-o repetidamente solicitando explicações sobre algumas situações da partida . convidado a deixar o vestiário do árbitro, sem maiores incidentes" relatou o árbitro na súmula.