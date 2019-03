Barcelona: Luis Enrique: "Alguns jogadores do Barça erraram comigo"

Treinador da Seleção Espanhola fala sobre a relação que tinha no vestiário do Camp Nou. O comandante crê que os jogadores erraram com ele à época

Luis Enrique vive um novo estágio como treinador, e diz que gosta da nova tarefa: "Quando eu termino cada convocação, posso fazer milhares de coisas que eu não poderia fazer antes. A verdade é que não me faz falta o dia a dia como no Barça", diz em entrevista concedida a Ricard Torquemada, na Catalunha Ràdio.

Apesar de seu período no Barça, Luis Enrique teve alguns problemas com o elenco, com Jordi Alba e outros com Piqué. Luis Enrique, inclusive, pode não usá-los mais na equipe nacional. Contudo, guarda lembranças especiais, como os de Rakitic, Neymar ou Ter Stegen.

De Neymar, disse que é "um cara incrível, com um desejo louco de aprender e ser feliz na vida, mas depois há a vida dele ... como os brasileiros, mas gosto de sua filosofia, com a alegria que emerge como Dani Alves. Sem dúvida, ele pode ser um jogador hegemônico, por categoria e capacidade e um vencedor no campo".