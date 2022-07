Barcelona irá aumentar oferta ao Bayern de Munique por Lewandowski, diz jornal

Cobiçado atacante polonês já deixou claro que não quer continuar no Bayern de Munique, mas clube alemão já rejeitou propostas do Barça

A caça do Barcelona por Robert Lewandowski continua. O artilheiro polonês declarou publicamente que não tem a intenção de seguir no Gigante da Baviera e diversos times demonstraram interesse no duas vezes melhor do mundo. O principal provável destino do atacante é o Barcelona, que deve aumentar o valor das propostas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

O jornal Sport, afirmou que o clube catalão já fez três propostas por Lewa: uma de 30 milhões de euros, outra de 32 milhões e outra de 40 milhões mais 10 em metas a serem atingidas. Segundo o periódico, o clube alemão nem sequer ouviu as duas primeiras. A terceira, porém, está mais próxima do que o Bayern espera.

Essa sinalização deu confiança aos culés, que preparam uma quarta oferta pelo polonês. A publicação afirma que devem ser oferecidos 50 milhões de euros (cerca de R$ 267 milhões) diretos. Ainda há a possibilidade de cláusulas de desempenho, que podem elevar o montante final.

Mais artigos abaixo

Recentemente, o Bayern de Munique lançou um vídeo promocional em parceria com a empresa de games Konami. Lewandowski não aparece no vídeo, que conta com vários jogadores do time bávaro. Esse poderia ser um indício de que Lewa já é visto com os pés fora do clube.

Caso o atacante não seja vendido nessa janela de transferências, ele poderá sair de graça no meio de 2023, algo que não agrada a diretoria bávara, que já sabe do desejo de Lewa de deixar a Alemanha.

Após se destacar no Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, Lewandowski foi comprado pelo maior rival, Bayern de Munique, em 2014. De lá para cá, foram 375 jogos, 344 gols e 72 assistências com a camisa do maior campeão alemão.