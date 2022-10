Clube deixa de ganhar quantia milionária, que estava prevista no orçamento. Nem mesmo eventual título da Liga Europa cobre o valor

Xavi iniciou a temporada reformulando o elenco do Barcelona e prometendo campanha bem diferente de 2021/22, na qual foi um fracasso. Bastaram poucos jogos, porém, para a história se repetir. O time voltou a perder do Bayern de Munique nesta quarta-feira, por 3 a 0, desta vez no Camp Nou, e com uma rodada de antecedência está fora da Liga dos Campeões - quando pisou no gramado já não tinha chances por causa da goleada da Internazionale sobre o Viktoria Plzen, por 4 a 0, mais cedo. Terá, mais uma vez, de se contentar com a disputa da Liga Europa. Para piorar, também está atrás do rival Real Madrid no Campeonato Espanhol, repetindo o drama da edição passada.

Além do aspecto moral, esta eliminação prematura tem um custo financeiro. A GOAL te mostra.

O dinheiro que o Barcelona perde com a eliminação na Champions League

(C)Getty Images

No dia 9 de outubro, na assembleia geral do clube, os dirigentes apresentaram um orçamento para a temporada prevendo 1,25 bilhão de euros em receitas, assumindo que a equipe chegaria pelo menos às quartas de final da Champions.

Ao ser eliminado na fase de grupos, o Barcelona não receberá as esperadas premiações pagas pela Uefa: 9,6 milhões de euros por passar às oitavas e 10,6 milhões de euros por chegar às quartas.

No total, o clube vai deixar de arrecadar pelo menos 20,2 milhões de euros (R$ 109 milhões), quantia que não será compensada nem com o título da Liga Europa (quer renderia até 14,4 milhões de euros).

Sem falar das receitas perdidas na fase de grupos da Champions pelos maus resultados (3,6 milhões de euros recebidos no lugar dos 10,8 milhões de euros possíveis por cinco vitórias em cinco jogos). A isso se somam as perdas em bilheteria e artigos comerciais, já que as partidas na Liga Europa podem gerar menos interesses que as da Liga dos Campeões.