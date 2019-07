Junior Firpo e Alaba: as opções do Barcelona para a lateral esquerda

A chegada de Lucas Hernández ao Bayern de Munique coloca dúvidas sobre a permanência de David Alaba no clube bávaro

O passa por um momento de reconstrução de seu elenco. Apesar do título de campeão de na última temporada, o clube acabou ficando abaixo das expectativas na e demonstrou um jogo menos convidativo do que vinha sendo apesentado nos últimos anos. Um dos pontos que necessita de uma maior renovação é na lateral esquerda, já que o único da posição é Jordi Alba, que se desgastou muito na campanha passada e chegou ao final da temporada sem o mesmo desempenho.

Por isso, alguns nomes começaram a aparecer como opções para o setor. De acordo com o Mundo Deportivo, há dois atletas que despertam o interesse do clube blaugrana: David Alaba, do de Munique e Junior Firpo, do Real Betis.

Alaba é um jogador experiente, titular há muitos anos no time da Bavária. Já Firpo é uma promessa do futebol, que joga nas categorias de base da seleção espanhola, embora tenha nascido na República Dominicana.

A opção mais realista é vista em Firpo, até mesmo por já conhecer bem a liga espanhola e pelo preço mais baixo. Porém, Alaba poderia ser uma opção que manteria o mesmo nível de experiência de Alba. A chegada de Lucas Hernández, campeão da pela em 2018, ao Bayern de Munique é provável que deixe o atleta austríaco longe da titularidade. Alaba não quer renovar com o Bayern e pode deixar o maior campeão alemão.