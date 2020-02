Após polêmica, Messi faz uma de suas piores atuações na temporada

Barcelona foi eliminado da Copa do Rei, para o Athletic Bilbao, logo após briga do argentino com Abidal

O perdeu por 1 a 0 para o , sofrendo gol no apagar das luzes, e pela primeira vez após seis temporadas não estará presente na decisão da . A derrota para os bascos, no duelo de quartas de final, veio justamente após uma das maiores crises internas que o clube vive em muito tempo.

Durante a semana, Messi respondeu com palavras duras a uma acusação feita por Abidal, dirigente do clube, que citou, como uma das justificativas para a demissão do técnico Ernesto Valverde, uma falta de entrega dos atletas.

Um triunfo sobre o Bilbao, nesta quinta-feira (06), ajudaria a amenizar um pouco o ambiente, mas aconteceu justamente o contrário: o gol marcado por Iñaki Williams aos 93 minutos mantém em alta o assunto e viva a tensão. Até porque a derrota veio na esteira de uma das piores exibições de Messi na atual temporada.

O argentino acertou apenas uma finalização a gol e criou somente duas chances para seus companheiros, números abaixo de sua média na atual campanha – e ao longo de sua carreira.

Curioso que a exibição abaixo da média (gigante, diga-se de passagem) tenha acontecido logo após a briga com Abidal? Não deixa de ser. E uma eliminação no último minuto pode até reforçar a narrativa. Contudo, vale destacar que Lionel Messi e o próprio Barcelona já não fazem um bom início de 2020.

Foi neste período que o time caiu na Supercopa da para o , resultado que sacramentou a demissão de Valverde. Sob o comando agora de Quique Setién, a derrota por 2 a 0 para o tirou os catalães da liderança em – posição tomada pelo .

Além da pressão maior pelo título espanhol (que terá grau de dificuldade aumentado, uma vez que o Madrid também caiu na Copa do Rei) tem as oitavas de final da no horizonte: o sucesso na competição europeia pode ser o remédio que Barça e Messi precisam para sarar a ferida... caso contrário não duvide se as polêmicas aumentarem nos corredores do Camp Nou.