Real Madrid e Atlético decidem a Supercopa que não é Supercopa

O troféu destinado aos campeões da Espanha será decidido por clubes que não conquistaram nada na última temporada

Supercopas são, tradicionalmente, os torneios que reúnem dois campeões distintos de campeonatos organizados por uma mesma entidade.

Na Europa, existem em quase todos os países praticamente da mesma forma: o campeão do certame de pontos corridos enfrenta o vencedor da copa, em duelo que geralmente abria o calendário de uma temporada.

Também existem as Supercopas continentais, que promovem o encontro dos vencedores dos principais torneios organizados pelas entidades: na América do Sul, a Supercopa Sul-Americana põe frente a frente os campeões de Libertadores e da ; na Europa, a Supercopa Europeia reúne os times que triunfaram na e .

Quando um time consegue uma dobradinha (campeonato nacional + copa), a Supercopa pode contar com o vice do torneio de pontos corridos ou do mata-mata, dependendo do lugar.

É por isso que a Supercopa da de 2020 já está marcada de uma forma única na história: o , atual vice-campeão de , vai decidir o troféu contra o , que na última edição do torneio ficou em terceiro. , campeão espanhol, e , que triunfou na , não estão mais na disputa.

A bizarrice é explicada pela regulamentação que Federação Espanhola inventou e aprovou no início de 2019: em busca de dinheiro, o certame foi para a e passou a contar com quatro times: campeão e vice da Copa do Rei + campeão, vice e terceiro colocado de La Liga. Duas semifinais e uma final.

Na última quarta-feira (08) o Real Madrid bateu o Valencia por 3 a 1, e nesta quinta (09) o Atleti venceu o Barcelona em um emocionante 3 a 2.

O formato novo, por si só, acaba com o caráter de “Supercopa”, que agora passa a ser apenas um nome inserido em um minitorneio diferente. Chega até mesmo a parecer uma coincidência ver que, pela primeira vez na história, uma não terá um clube que foi campeão nacional na campanha anterior.

Real Madrid e Atlético se enfrentam neste domingo (12).