Barcelona é liberado para contratar substituto de Dembélé: quem será o escolhido?

Federação espanhola autoriza nova contratação para substituir francês que está lesionado; Ángel Rodríguez e Lucas Perez surgem como favoritos

A Real Federação Espanhola de Futebol autorizou a contratação de mais um jogador, pelo , para substituir Ousmane Dembélé, que se encontra lesionado mais uma vez e deve desfalcar a equipe por cerca de seis meses.

Além do francês, Luís Suárez também está lesionado e deve desfalcar os catalães por um bom tempo, por mais que a equipe médica do clube trabalhe para que o Uruguaio retorne antes do fim da temporada. Assim, o elenco comandado por Quique Setién deve mesmo receber mais um atacante em breve.

Dentre os diversos nomes que são ventilados no Barça, dois passam a ganhar mais força. O primeiro é o de Ángel Rodríguez, do , que já está no radar culé há algum tempo e vem fazendo uma ótima temporada pelos espanhóis, além de ser uma opção bem viável em termos econômicos. Apesar disso, o jogador não tem tanta força nos bastidores e não é considerado o reforço ideal por parte da diretoria.

O segundo nome é o de Lucas Perez, do . Internamente, ele é considerado um atacante de mais “peso” que poderia chegar e formar rapidamente um bom trio de ataque com Messi e Griezmann. Porém, essa seria uma opção que custaria mais aos cofres do clube.

O Barcelona também parece ter descartado o nome de William José, do . Conforme apurado pela Goal, o clube do brasileiro não teria nenhum interesse em liberá-lo neste momento e não facilitaria qualquer tipo de negociação pelo jogador, que seria uma opção bem mais cara que as demais para reforçar os catalães.