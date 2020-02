Ángel Rodríguez, na mira do Barcelona, tem média superior à de Messi

Jogador do Getafe precisa de apenas 100 minutos para marcar no Campeonato Espanhol, números superiores aos do craque Argentino e aos de Benzema

Conforme confirmado pela Goal nesta terça-feira, o Barcelona está atrás de Ángel Rodrígues, do Getafe, para substituir os lesionados Súarez e Dembélé. O jogador está longe de ser um dos principais craques do futebol mundial e, até por isso, sua multa gira em torno de 10 milhões de euros, valor considerado baixo pelo porte do clube catalão.

Porém, apesar do nome pouco expressivo no mundo da bola, os números de Ángel nesta temporada impressionam. Inclusive, sua média de gols por minutos jogados é superior às médias de Messi e Benzema, por exemplo.

Até agora, o atacante de 32 anos disputou 19 partidas na , das quais atuou por apenas 900 minutos. Apesar da baixa minutagem, o jogador balançou as redes 9 vezes, com médias de 1 gol a cada 100 minutos.

Messi, artilheiro do Campeonato Espanhol, precisa de três minutos a mais por partida para marcar, tendo anotado 14 tentos em 1439 minutos. Já Benzema, vice artilheiro da competição com 13 gols, precisa de 136 minutos para mandar a bola para o fundo das redes.

Foto: Getty/Goal

A média de Ángel é superada por apenas outros três jogadores, que atuaram por pouquíssimos minutos. Iker Losada, do , jogou apenas 11 minutos e anotou um gol, Fer Niño, do , jogou 14 minutos e também conseguiu deixar o dele, e Paco Alcácer, também do Villarreal, que balançou as redes em sua primeira partida pelo submarino amarelo, tendo atuado por 77 minutos.

Além dos nove gols no espanhol, o atacante do anotou três tentos na em 376 minutos, com média de um gol a cada 125 minutos, e precisou de apenas 81 minutos para marcar o seu na . Ainda, ele é o jogador que mais balançou as redes nas cinco principais ligas da Europa nesta temporada.

Assim, mesmo sendo uma contratação contestada por não ter um nome de peso no mundo do futebol, seus números atuais o credenciam para vestir a camisa nove do .