Willian José no Barcelona? Uma missão quase impossível para os catalães

Catalães seguem em busca de centroavante para substituir Luis Suárez, mas Real Sociedad não tem interesse em vender o brasileiro neste momento

Ainda tentando encontrar um substituto para os lesionados Suárez e Dembélé, o segue de olho no mercado em busca de mais um atacante. Após o interesse por Richarlison, do Everton, um outro brasileiro entrou no radar do clube catalão.

O nome da vez é Willian José, do . Porém, conforme apurado pela Goal, uma fonte do time basco revelou que “é quase impossível que Willian José acabe no Barça agora”.

Isso se deve por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque a equipe do brasileiro não tem nenhum interesse em liberar o jogador nesse momento, e em segundo porque o Barcelona não está com muito dinheiro em caixa para grandes operações financeiras e precisa da venda de alguns jogadores para aumentar seu orçamento.

A multa contratual de Willian José gira em torno de 70 milhões de euros e o clube basco não irá facilitar qualquer negociação. Recentemente, o atacante recebeu uma oferta do Tottenham, da Inglaterra, e fez pressão para deixar o time espanhol. Porém, a proposta era inferior aos valores desejados e o brasileiro não conseguiu ser liberado.

Ainda, segundo apurado pela Goal, o Real Sociedad promete dificultar ainda mais as negociações com o Barcelona e deve pedir ainda mais dinheiro do que foi pedido ao clube inglês. Portanto, se os catalães realmente quiserem contar com o jogador brasileiro, terão de abrir os cofres.