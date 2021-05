Barcelona é investigado por reunião de jogadores na casa de Messi

Autoridades espanholas analisam uma possível violação dos protocolos da covid-19

O craque Leo Messi e seus companheiros de Barcelona estão sendo investigados pela La Liga por um churrasco realizado na casa do capitão do clube, em Castelldefels, no início desta semana. Conforme a Goal apurou, o clube e o jogador podem ter de pagar 60 mil euros (R$ 392 mil) de multa, além de responder um processo disciplinar.

No fim de semana, os catalães enfrentam o Atlético de Madrid em partida que pode definir o título espanhol. Os protocolos sanitários contra a covid-19 estipulam que não exista reunião de mais de seis pessoas que não sejam do mesmo convívio familiar.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Foto: Getty Images

Ainda que a intenção tenha sido boa, unir o grupo antes de uma partida decisiva e que os atletas tenham sentado em mesas separadas na área do jardim da mansão do camisa 10, as autoridades não devem levar isso em conta.

O Barça ainda não se manifestou oficialmente sobre a investigação. Meritxell Budo, conselheiro da presidência da Generalitat de Catalunya, disse sobre o assunto: "Sabemos de tudo e vimos as imagens. A Agência de Saúde Pública que tem as competências as viu e vai realizar uma avaliação técnica nos próximos dias e vai informar-nos como proceder".