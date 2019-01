Barcelona é acusado de ter escalado jogador irregular

O zagueiro Chumi participou da partida de ida das oitavas de final da Copa del Rey contra o Levante, em 10 de janeiro

O Barcelona foi acusado de escalar irregularmente o jogador Chumi na partida de ida das oitavas de final da Copa del Rey, contra o Levante.

Segundo o jornal espanhol El Mundo, o zagueiro joga pelo Barcelona B em La Liga, e havia sido suspenso um dia antes pelo Comitê de Competição da Espanha por conta do acúmulo de cartões amarelos, como diz o Código Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), mas uma circular de novembro de 2018 esclarece a situação e dá razão ao Barça.

Segundo o artigo 56.3 do código disciplinar, a punição deveria ter sido cumprida também no time principal, mas acabou sendo corrigido com a circular, que alegou que Chumi estaria apenas impedido de participar do time principal pela La Liga, e não pela Copa del Rey.

Em todo caso, seja qual for o artigo utilizado para esclarecer o caso, o Barcelona não seria eliminado do torneio, pois o prazo para apresentar as acusações foi encerrado às 14h (horário local) do segundo dia útil após a partida, que aconteceu no último dia 10.

Fontes relataram ao jornal espanhol ÁS que os responsáveis pelo jurídico do Levante estão estudando as possibilidades da escalação indevida do Barça. A RFEF ainda não recebeu nenhum relatório do clube espanhol, e caso chegue, ele será estudado com urgência até sexta-feira (18).

A partida de volta entre Barcelona e Levante está agendada para às 18h30 (de Brasília) desta quinta-feira (17), no Camp Nou. No jogo de ida, os Blaugranas perderam por 2 a 1.