Barcelona é a "casa" de Messi, mas Xavi quer deixá-lo em paz

Xavi acredita que falar sobre um possível retorno do argentino no verão de 2023 só atrapalhará a carreira do jogador

Desde que Lionel Messi deixou o Barcelona para ingressar no Paris Saint-Germain, da França, muitos torcedores na Catalunha questionam se o argentino voltará ao time para encerrar sua carreira no mundo do futebol.

Porém, segundo a imprensa espanhola, existe a possibilidade de o jogador argentino voltar ao clube após o fim de seu contrato na França, justamente no verão europeu de 2023. Mesmo assim, o atual treinador do Barça, Xavi Hernández, e ex-companheiro de equipe do atacante argentino, quer "deixar o jogador em paz" antes que qualquer decisão sobre seu futuro seja tomada.

Em entrevista coletiva, e após ser questionado novamente sobre a volta de Messi, Xavi disse: “Com Leo, vamos ver, mas não é o momento de falar sobre isso agora. Você sabe o amor que eu tenho por ele. Ele é um amigo e sempre desejo seu melhor."

"O Barça é a casa dele, mas também não estamos fazendo nenhum favor a ele falando sobre (seu futuro). Vamos deixá-lo em paz para aproveitar seu tempo em Paris e desejar-lhe tudo de bom.”

Seu contrato de dois anos com o PSG está chegando ao fim, em uma temporada que também será crucial para Messi ir em busca do título da Copa do Mundo, com a Argentina, e não há dúvida de que ele seria recebido de volta ao Camp Nou de braços abertos pela torcida.

Lionel Messi deixou o Barcelona, com 672 gols marcados em 778 jogos, que renderam 10 títulos da La Liga e quatro triunfos na Liga dos Campeões, após o clube passar sérios problemas financeiros para renovar o contrato do atacante em 2021.

