Barcelona 'dispensa' mais três jogadores para aliviar contas e ter Messi

Enquanto Francisco Trincão foi emprestado ao Wolverhampton, jornal catalão indica saídas sem custos de Pjanic e Umtiti, fora dos planos de Koeman

Os últimos dias têm sido de grandes decisões e movimantações em Barcelona. O contrato de Messi com os blaugrana terminou no último dia de junho, mas o clube continua buscando formas para fazer com que o argentino renove com a equipe espanhola. Entre os entraves às negociações estão o fair-play financeiro. A diretoria, inclusive, tem entrado em tratativas com o plantel, de forma a reduzir a folha salarial geral, ou até mesmo emprestar alguns jogadores.

É o caso de Francisco Trincão, que foi anunciado oficialmente reforço do Wolverhampton. Em comunicado, o clube inglês informa que o jogador chega do Barcelona emprestado com opção de compra não obrigatória.

Os Wolves irão assumir com todo o salário do meia-atacante pelo próximo ano, o que alivia a folha salarial do clube, enquanto Pjanic e Umtiti, fora dos planos do técnico Ronald Koeman, podem sair sem uma compensação financeira aos clubes interessados, de acordo com o jornal Mundo Deportivo.

Atualmente, os jogadores recebem oito milhões de euros limpos por ano. A saída de ambos permitiria elevado corte nas despesas salariais dos culés, o que ajudaria na renovação de Lionel Messi.

Como está a atual situação de Lionel Messi?

Disputando a Copa América com a seleção argentina, Messi está focado apenas no confronto diante da Colômbia pela semifinal, na próxima terça-feira (6), às 22h (de Brasília).

Livre no mercado depois de terminar contrato com o Barcelona, o futuro de Messi é o principal assunto no mundo do futebol. O clube catalão tenta convencer o argentino a assinar um novo vínculo, mas vem encontrando algumas dificuldades e busca soluções para assinar um novo vínculo com o jogador. Alguns passos já estão sendo dados.