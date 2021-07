Messi tem quantos gols de falta na carreira?

Craque argentino ultrapassou a marca de Cristiano Ronaldo durante a disputa da Copa América; confira os números

Fundamental na campanha da Argentina na Copa América, Lionel Messi vem exibindo o seu grande talento nos gramados brasileiros, comandando a seleção à semifinal do torneio sul-americano.

No sábado (3), a Argentina eliminou a Colômbia por 3 a 0 nas quartas de final, com duas assistências do camisa 10 e um gol de falta aos 47 minutos do segundo tempo, alcançando a marca de 58 gols de bola parada na sua vitoriosa carreira.

Só em 2021, Messi balançou cinco vezes as redes em cobranças de faltas, e atingiu uma marca importante na Copa América: superou Cristiano Ronaldo em números de gols de bola parada.

Messi supera CR7 em gols de falta na Copa América de 2021

Na estreia da Argentina na Copa América, Messi foi o autor de um belíssimo gol de falta no empate com o Chile em 1 a 1. Na ocasião, chegou a marca de 57 tentos na sua carreira, deixando para trás o seu rival Cristiano Ronaldo, que registra 56.

Ao todo, o craque registra 50 gols com a camisa do Barcelona, e oito gols de falta pela seleção argentina.

Confira os gols de falta de Messi pela Argentina

Paraguai - Eliminatórias

Uruguai - Eliminatórias

Nigéria - Copa do Mundo

Panamá - Cop América

Estados Unidos - Copa América

Colômbia - Copa América

Chile - Copa América

Equador - Copa América

Confira os gols de Messi pelo Barcelona

Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol

Dínamo de Kiev - Champions League

Almeria - Campeonato Espanhol

La Coruña - Campeonato Espanhol

Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol

Mallorca - Campeonato Espanhol

Espanyol - Campeonato Espanhol

Real Madrid - Campeonato Espanhol

Granada - Campeonato Espanhol

Real Betis - Campeonato Espanhol

Ajax - Champions League

Almeria - Campeonato Espanhol

Athletic - Campeonato Espanhol

Sevilla - Campeonato Espanhol

Athletic - Campeonato Espanhol

Sevilla - Supercopa da Europa

Sevilla - Supercopa da Europa

La Coruña - Campeonato Espanhol

Espanyol - Copa do Rei

Celta de Vigo - Campeonato Espanhol

Sevilla - Campeonato Espanhol

Espanyol - Campeonato Espanhol

Athletic - Copa do Rei

Villarreal - Campeonato Espanhol

Athletic - Copa do Rei

Athletic - Campeonato Espanhol

Olympiakos - Champions League

Real Sociedad - Campeonato Espanhol

Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol

Leganes - Campeonato Espanhol

Alavés - Campeonato Espanhol

PSV - Champions League

Espanyol - Campeonato Espanhol

Espanyol - Campeonato Espanhol

Real Betis - Campeonato Espanhol

Espanyol - Campeonato Espanhol

Villarreal - Campeonato Espanhol

Liverpool - Champions League

Sevilla - Campeonato Espanhol

Valladolid - Campeonato Espanhol

Celta - Campeonato Espanhol

Celta - Campeonato Espanhol

Osasuna - Campeonato Espanhol

Granada - Campeonato Espanhol

Athletic - Campeonato Espanhol

Valencia - Campeonato Espanhol

Messi comemora classificação à semifinal da Copa América

Após vencer o Equador por 3 a 0, e garantir vaga para a semifinal, a Argentina já pensa no confronto diante da Colômbia, que será disputado na próxima terça-feira (6), às 22h (de Brasília).

"Foi um jogo muito difícil, sabíamos do nível de dificuldade do rival. Foi difícil para chegarmos até o gol, aí o jogo se complicou um pouco. O importante é que demos mais um passo.", afirmou Messi, após o apito final.

"A gente tenta jogar, às vezes não dá, o estádio não ajuda muito. Estamos jogando um campeonato muito importante. Um dos nossos objetivos era estar entre os quatro primeiros. Agora temos que descansar porque temos pouco tempo para o próximo jogo, completou"