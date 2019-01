Barcelona dá ultimato a Rabiot

O jogador do PSG ainda não definiu o seu futuro, e os catalães já estão perdendo a paciência

Adrien Rabiot e sua mãe Véronique estão protagonizando os últimos episódios da rotina do Barcelona, e a perda da paciência de seus dirigentes também.

Segundo o portal Mundo Deportivo, o clube catalão já deu um ultimato ao meio-campista do Paris Saint-Germain para agilizar o acordo com um prazo final.

Rabiot já havia anunciado que não pretende renovar contrato com o PSG, mas ainda não definiu o seu futuro. Sua mãe e agente está conduzindo as negociações, mas as duas partes não chegaram a um consenso.

O clube pretende marcar uma reunião na próxima semana com a dupla e selar oficialmente a contratação de Rabiot.

A falta de paciência do clube também conflita com os fracassos nas suas últimas tentativas de contratações, como aconteceu com Antoine Griezmann, que decidiu renovar contrato com o Atlético de Madrid, e mais recentemente com Frankie De Jong, que está próximo de ser o próximo reforço do PSG.