Barcelona, Bayern e uma de suas maiores goleadas sofridas em Champions

A Goal separou as maiores derrotas da história do Barça

Em sua história recente, o é um time que facilmente - e frequentemente - aparece entre os melhores da Europa e do Mundo. No entanto, até mesmo gigantes sofrem derrotas arrasadoras, principalmente quando voltamos para o começo do século. E com os culés não foi diferente.

Apesar da tradição de vitórias, títulos, do status de gigantes e do elenco de estrelas, o Barcelona não é imune à sofrer goleadas, apesar de não ser algo frequente.

Se o primeiro tempo das quartas de final da Liga dos Campeões de 2019/20, em que Barça sofreu 4 a 1 do Bayern de Munique , assustou os torcedores culés, o passado do time pode surpreender, com algumas goleadas ainda piores, ou até mesmo aqueles que, por um milagre, esqueceram algumas derrotas recentes que foram bastamte doídas para o time.

De volta à década de 30, mas especificamente na temporada de 1930/31, pelo Campeonato Espanhol, O barcelona sofreu sua maior derrota da história, contra o . Na ocasião, os catalães perderam por 12 a 1.

Dez anos depois, em 1940/41, contra o , o Barça voltou a ser humilhado. Novamente pela , foi derrotado por 11 a 1. Em ambas as ocasiões, os catalães jogavam fora de casa.

Já a maior goleada sofrida pelo o Barcelona como mandante do jogo foi um 6 a 0, novamente para o Bilbao. O placar, aliás, se repetiu em outras quatro ocasiões contra os culés.

Na século XXI, a maior goleada veio em 2003, na temporada 03/04, quando o time foi derrotado por 5 a 1 pelo Málaga, também em La Liga.

Em uma mata mata, o Barcelona levou 8 a 2 do Valência, no primeiro jogo da final da Inter-Cities Fairs Cup, em setembro de 1962.

Já para o rival, , a maior goleada sofrida foi em 1934/35 no Campeonato Espanhol, quando os merengues aplicaram um 6 a 2 no Barcelona. O resultado entra para a lista como a terceira maior derrota sofrida pela equipe catalã.

Na Liga dos Campeões, o placar de 4 a 0, que se repete em duelos contra (2019), (2017), de Munique (2013), Dínamo Kiev (1997) e (1994). E o confronto com o Bayern já está entrando para esta sofrida lista.

