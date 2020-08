Barcelona agora cogita manter Coutinho. A decisão será de Koeman

O presidente culé admitiu a possibilidade da permanência do brasileiro, que já estava praticamente certo de voltar para a Premier League

Depois de uma temporada na , uma transferência quase certas e dois gols contra o , o destino de Philippe Coutinho pode ser a permanência no Camp Nou. O presidente culé abriu as portas para o brasileiro seguir no clube, caso seja da vontade do novo treinador, Ronald Koeman.

A ótima passagem de Coutinho pelo lhe levou ao Barcelona. Porém, sem atender às expectativas que vieram junto com ele, o meia acabou emprestado ao de Munique, onde passou a temporada 2019/20, muitas vezes sem ser titular.

O futuro do brasileiro já parecia definido a ser distante da Catalunha, com a volta para a Premier League parecendo o destino mais provável. No entanto, a derrota avassaladora do Barcelona para o Bayern de Munique pode ter mudado o desfecho da história de Coutinho no Camp Nou.

Não foram só os dois gols do brasileiro - o sétimo e oitavo do jogo - mas também a necessidade de uma reformulação no elenco que podem manter o camisa 11 no Barça, se for da vontade do próximo treinador da equipe, Ronald Koeman, enquanto a volta dele para a já era quase certa, com o jogador ansioso pelo retorno, de acordo com seu empresário.

"O treinador principal vai tomar a decisão", disse o presidente Josep Maria Bartomeu quando questionado sobre o futuro de Coutinho. "Se ele quiser que continue, no próximo ano vai jogar connosco".

A reformulação do elenco culé se faz necessário em meio a uma das maiores crises da história do clube. A troca de Quique Setién por Ronald Koeman foi o primeiro passo para este "novo Barcelona", que Bartomeu espera que tenha Lionel Messi como pilar.

No entanto, a nova cara do Barça pode não ser tão simples de ser construída, financeiramente falando. "O Barça tem dinheiro", disse Bartomeu. “O problema é a massa salarial. Temos limites salariais baseados na renda. Portanto, temos que reduzir a massa salarial que o clube tem para poder trazer novos jogadores”.

E para os problemas de dinheiro, a solução deve ser liberar alguns dos "figurões" do atual elenco blaugrana. "É hora de começar a dizer adeus com todas as honras a alguns jogadores", disse Bartomeu, se lembrando dos 12 anos ininterruptos de títulos do Barça.

As vendas serão necessárias para que novos atletas possam chegar ao clube para que a renovação se concretize, no entanto, alguns nomes estão na prateleira de "inegociáveis" de Bartomeu.

"Quem é intransferível? Leo Messi. Ele sabe disso. Ele é o melhor jogador do mundo. Eu também falaria de [Marc-Andre] ter Stegen, [Frenkie] de Jong, [Clement] Lenglet, [Ousmane] Dembele e [Antoine] Griezmann", disse o presidente antes de adicionar o jovem Ansu Fati na lista.