Bangu x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da quartas do Campeonato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na internet

Bangu e Fluminense se enfrentam na tarde deste sábado (10), a partir das 15h (de Brasília), no estádio Moça Bonita, pelo jogo de vida das quartas de final do Campeonato Carioca sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da TV FERJ, no YouTube.

Após ficarem entre as oito melhores equipes do estadual, os times entram em campo lutando por uma vaga na semi.

Prováveis escalações

Bangu sub-20: Gabriel, Leozinho, Paulo Henrique, Mayrlon, Ryan, Meirelles, Kayky, Weslley, Sathler, Roginho e Vitinho.

Fluminense sub-20: Cayo Felipe, Justen, Caio Leão, Cintra, Erick, Jefté, Thiago, Luiz Guilherme, Lucas Felipe, Agner e Isac.

Desfalques

Bangu

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Sem desfalques confirmados

Quando é?