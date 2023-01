Equipes entram em campo nesta terça-feira (24), no Raulino de Oliveira; veja como acompanhar na TV e na internet

Bangu e Flamengo se enfrentam na noite desta terça-feira (24), às 21h10 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta para todo o Brasil, na Band Sports, na TV fechada, e também pode ser acompanhado online pelo streaming no site oficial da emissora. A GOAL também traz os principais lances da partida em tempo real.

Embalado com três vitórias e um empate, o Flamengo, líder do Cariocão com 10 pontos, goleou o Nova Iguaçu por 5 a 0 na última rodada, e sem muito tempo de descanso, já se prepara para encarar o Bangu antes da decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, no próximo sábado (28).

"É uma semana importante, porque se aproxima de uma final. O próximo jogo, provavelmente teremos um misto, até porque acreditamos na segunda equipe também" afirmou Vítor Pereira.



Como terá pela frente a primeira final da temporada nos próximos dias, o técnico Vitor Pereira mandará a campo um time alternativo com os jogadores do Sub-20, enquanto Arturo Vidal é tratado como dúvida. Do outro lado, o Bangu, na terceira posição com sete pontos (um empate e duas vitórias), bateu a Portuguesa da Ilha na última rodada por 1 a 0, com gol de Adryan.

Em 229 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo registra 144 vitórias, contra apenas 51 do Bangu, além de 34 empate. No último encontro, válido pelo Cariocão 2022, o Rubro-Negro goleou o adversário por 6 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Ramon; Igor Jesus, Victor Hugo e Matheus França; Thiaguinho, Werton e Mateusão. Técnico: Vítor Pereira.

Escalação do provável Bangu: Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Adryan, Patrick e Gabriel Feliciano; Renatinho, Samuel e Edinho; Calazans, Daniel Felizardo e Luis Felipe. Técnico: Felipe.

Desfalques

Flamengo

Victor Hugo, com fratura no pé, e Bruno Henrique, lesionado, seguem fora.

Bangu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?