Bandeira branca: Arsenal desiste da contratação de Vinícius Júnior

Tudo indica que o Arsenal começou a abandonar o sonho de contratar o brasileiro Vinícius Júnior, ponta do Real Madrid, depois que a esperança do clube inglês de concretizar o negócio nesta janela de transferências diminuiu.

De acordo com o jornal espanhol Marca, os dirigentes do Arsenal estão convencidos de que Vinícius Júnior renovará seu contrato com o Real Madrid, o que fez o clube londrino recuar da ideia de apresentar uma proposta gigantesca para convencer o clube merengue a abrir mão de seu astro brasileiro.

O Arsenal havia aparecido como o principal interessado na contratação de Vinícius, especialmente depois que o Real Madrid decidiu abrir as portas para a chegada de um novo ponta por um valor superior a 100 milhões de euros, mas a postura do próprio jogador não deu ao clube inglês qualquer indicação de seu desejo de sair.

O futuro de Vinícius no Real Madrid segue atrelado à questão da renovação de seu contrato, em meio à continuidade das negociações sobre suas exigências financeiras, já que seu contrato atual se encerra no verão da próxima temporada, o que coloca o clube diante de duas opções: chegar a um novo acordo ou tomar a decisão de vendê-lo para evitar sua saída de graça.

A Marca destacou que Vinícius não demonstrou até o momento nenhum desejo público de deixar o Real Madrid, e tampouco emitiu qualquer declaração ou mensagem nas redes sociais que indicasse sua vontade de viver uma nova experiência.

Após a diminuição das chances de contratar Vinícius, o Arsenal começou a buscar outras alternativas para reforçar a posição de ponta, já que a situação de Gabriel Martinelli continua indefinida, enquanto o nome do francês Bradley Barcola, jogador do Paris Saint-Germain, surge como uma das opções em pauta, com a concorrência do Liverpool.

Assim, fica evidente que a esperança do Arsenal de contratar Vinícius Júnior se transformou, por ora, em apenas um sonho de verão, com o jogador cada vez mais perto de permanecer no Real Madrid e renovar seu contrato.